Объявлен трансфер легионера после ухода из казахстанского клуба

Ивуарийский защитник Абдул Азиз Туре подписал контракт с минским "Динамо", передают Vesti.kz.

Последним его клубом был петропавловский "Кызылжар", за который он сыграл 12 матчей. Казахстанскую команду он покинул в декабре 2025 года по окончании срока действия контракта.

Также в его карьере были белорусская "Сморгонь" и молдавский "Саксан".

ФК "Динамо" (Минск) девять раз выигрывал чемпионат Беларуси, а также трижды становился обладателем Кубка страны. Предыдущий сезон динамовцы завершили на втором месте.

