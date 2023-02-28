Обратились в ФИФА. В "Ордабасы" прояснили ситуацию по Исламхану

Президент "Ордабасы" Бауыржан Абдубаитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о сложностях с регистрацией на сезон новичка команды - Бауыржана Исламхана. По этой причине полузащитник не сыграл в матче за Суперкубок Казахстана против "Астаны".

"По Исламхану, все, что от нас зависело, мы сделали, контракт подписан. Но да, от "Аль-Айна" мы до сих пор не получили уведомления, вернее, там им надо лишь одно действие произвести в системе TMS. Они обещали это сделать еще в прошлую пятницу, сегодня уже вторник, получается, уже пятый день ждем.

Но сегодня я еще раз уточнял, мне показали диалог с клубом, уверяют, что сделают. Мы даже в ФИФА обратились с этим вопросом". - заявил Бауыржан Тойшыбекович.

Напомним, что "Аль-Айн" был последним клубом Исламхана до дисквалификации игрока за применение допинга. Этой зимой хавбек перебрался в "Ордабасы" на правах свободного агента.

Стартовый матч в чемпионате Казахстана-2023 шымкентцы проведут 4 марта против "Каспия".

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