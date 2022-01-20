Два обладателя Кубка УЕФА будут работать в казахстанском клубе

Российские тренеры Владимир Шевчук и Николай Латыш вошли в тренерский штаб Владимира Газзаева в "Туране", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Опытные специалисты будут ассистировать 41-летнему наставнику туркестанской команды.

67-летний Шевчук в бытность игроком два сезона выступал за алматинский "Кайрат", а самостоятельно в качестве тренера работал в "Сатурне", "Соколе", "Черноморце", "Химках". Также он ассистировал Валерию Газзаеву в московском ЦСКА, когда клуб завоевал Кубок УЕФА в 2005 году. После этого Шевчук работал с Газзаевым в киевском "Динамо" и входил в тренерский штаб "Алании".

66-летний Латыш тоже побеждал в Кубке УЕФА в бытность тренером "армейцев", входил в тренерские штабы сборной России, московского и киевского "Динамо", "Алании", "Актобе" и "Тобола".

Также в тренерский штаб "Турана" вошел трехкратный лучший футболист Казахстана, экс-вратарь сборной Олег Воскобойников. Ранее он работал в "Кайрате" и "Астане".

Еще одним ассистентом Владимира Газзаева в "Туране" стал бывший наставник "Атырау" Куаныш Кабдулов.