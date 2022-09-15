"Обидно пропускать от воспитанника". Кекер - о матче с "Ордабасы", Устименко и уровне зарплат

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер высказался после матча с "Ордабасы" (1:2) и рассказал о состоянии Данила Устименко, получившего травму, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" проиграл из-за своего воспитанника, а "Аксу" обыграл "Акжайык" в КПЛ

"Мы проиграли стратегически важный матч. Извиняюсь перед болельщиками. Наверное, мы не можем проигрывать дома. Вдвойне обидно пропускать от воспитанника "Кайрата".

Травма Устименко? Мы не знаем, насколько он выбыл. Было столкновение. После этого он почувствовал сильную боль.

Вызов Садыбекова в сборную? Мы рады, что его вызвали, хотелось бы больше наших игроков в национальной сборной. Не знаю, насколько Адилет готов к сборной, все зависит от него. Сможет ли он оправдать тот аванс, который ему выдали. Мы его поздравили, все спокойно. Я не считаю, что моя заслуга в этом. С ним много тренеров работали, это общая заслуга, но прежде всего это его труд.

Что касается Бахтиярова, я давно его знаю. Он выделялся на уровне воспитанников 1998 года, в котором выросло много ярких ребят. Возможно ли его возвращение? Давайте будем откровенны, у нас есть определенная планка по зарплатам для казахстанцев, и она невысокая. Думаю, запросы Акмаля намного выше возможностей "Кайрата", - заявил Кирилл Сергеевич.

"Кайрат" после поражения от "Ордабасы" остался на пятой строчке в турнирной таблице КПЛ. Следующий матч алматинцы проведут 2 октября против "Кызыл-Жара".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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