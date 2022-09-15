"Кайрат" проиграл из-за своего воспитанника, а "Аксу" обыграл "Акжайык" в КПЛ

"Кайрат" потерпел поражение в матче с "Ордабасы" в рамках 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первыми успеха добились гости усилиями Максима Федина на 8-й минуте. На это "желто-черные" ответили точным ударом Жоао Пауло на 45-й. Победу же шымкентцам принес воспитанник "Кайрата" Акмаль Бахтияров, который отличился на 87-й минуте.
После этой игры "Кайрат" с 30 очками расположился на пятом месте в таблице, а "Ордабасы" с минимальным отставанием оказался на шестой позиции.
В другом матче данного тура "Аксу" на своем поле обыграл "Акжайык" (1:0). Решающий гол на 58-й минуте забил Еркебулан Тунгышбаев.
Благодаря этой победе "Аксу" набрал 26 очков и обосновался на восьмой строчке, тогда как "Акжайык" с 18 баллами остался на предпоследнем, 13-м месте.
Матчи 21-го тура пройдут в два дня. 1 октября сыграют "Тараз" - "Мактаарал", "Каспий" - "Аксу", "Ордабасы" - "Атырау", а 2-го числа встретятся "Тобол" - "Шахтер", "Кызыл-Жар" - "Кайрат", "Туран" - "Астана", "Акжайык" - "Актобе".
Реклама