Обидчик ПСЖ покинул казахстанский клуб

Французский полузащитник Сада Тиуб покинул семейский "Елимай", передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Тиуб присоединился к казахстанской команде в марте текущего года и провел 15 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

Он известен по выступлениям за французские "Анже", "Сент-Этьен". Также хавбек играл в 2017 году на Кубке конфедераций в составе сборной Сенегала.

Год назад Тиуб забивал в ворота "Пари Сен-Жермена" в рамках французской Лиги 1.

Ранее семейский клуб покинул экс-игрок сборной России Егор Сорокин.