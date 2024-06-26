Обидчик ПСЖ покинул казахстанский клуб

Французский полузащитник Сада Тиуб покинул семейский "Елимай", передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
Тиуб присоединился к казахстанской команде в марте текущего года и провел 15 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 1 ассист.
Он известен по выступлениям за французские "Анже", "Сент-Этьен". Также хавбек играл в 2017 году на Кубке конфедераций в составе сборной Сенегала.
Год назад Тиуб забивал в ворота "Пари Сен-Жермена" в рамках французской Лиги 1.
Ранее семейский клуб покинул экс-игрок сборной России Егор Сорокин.
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