"Нужен следующий шаг - Европа". "Кайрат" может потерять форварда сборной Казахстана

Нападающий сборной Казахстана Артур Шушеначев уже не первый сезон нацелен попробовать свои силы в зарубежной лиге, однако по сей день он остается в "Кайрате". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему форвард способен уехать в Европу в ближайшие полгода.

С момента прорыва Шушеначева в сезоне-2021 (тогда он забил 23 гола во всех турнирах), к нападающему был периодический интерес из Европы и России. Польские "Шленск" и "Легия" в начале 2022 года, "Химки" - летом 2022-го, польский "Заглембе" - в начале 2023-го. Кто-то предлагал аренду, кто-то сам отзывал предложение, а в какой-то ситуации оффер не устраивал "Кайрат".

Интересно, что главный тренер алматинцев Кирилл Кекер признает - нестабильность Артура в прошлом году возможно связана с его нереализованной целью поиграть в Европе.

"Конечно, у Артура были свои карьерные ожидания, мы и сами понимали, что ему нужно делать следующий шаг - уезжать в Европу. Возможно, эта нестабильность была связана с эмоциональным состоянием. Опять же, в сборную Казахстана его не всегда вызывали, а когда вызывали, он вообще не играл", - отмечал Кирилл Сергеевич.

В этом году Шушеначеву будет 26 лет, то есть момент для отъезда стремительно ускользает, есть риск завязнуть в КПЛ и уже не мечтать о Европе. Сам форвард по-прежнему мотивирован для отъезда, но во-первых, нужно конкретное предложение, а во-вторых, лояльность "Кайрата" в этой ситуации.

По нашей информации, контракт Артура с алматинским клубом завершается летом этого года, а значит он уже имеет право вести переговоры с другими командами. Алматинцы могут продать Шушеначева сейчас и заработать, пусть и относительно скромные деньги. Пойдет ли на это "Кайрат" - большой вопрос, для клуба Шушеначев серьезный актив и его по-прежнему высоко котируют.

В итоге, есть три варианта развития событий. Увы, наиболее реалистичный - продление контракта с "Кайратом". Самый интересный и перспективный, с точки зрения развития игрока - трансфер в Европу. И наконец, неожиданный и в то же время имеющий право на жизнь - уход свободным агентом в другой казахстанский клуб.

В данной ситуации уже не абсолютно все зависит от "Кайрата", определенное влияние есть у игрока, но посмотрим, готов ли он к новым вызовам и давлению с разных сторон.