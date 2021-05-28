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Новый вызов или контракт в "Кайрате"? В каком из клубов КПЛ может продолжить карьеру Эсеола

В 2019-м он становился лучшим бомбардиром лиги.

Новый вызов или контракт в "Кайрате"? В каком из клубов КПЛ может продолжить карьеру Эсеола
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Адеринсола Эсеола переведен в молодежную команду по дисциплинарным причинам, и, похоже, "Кайрат" глобально на игрока уже не рассчитывает. Корреспондент Vesti.kz предполагает, кому из казахстанских клубов потенциально мог бы быть интересен украинский нападающий.  

Несмотря на последние скомканные полтора года в "Кайрате", Эсеола остается форвардом с несомненно классным набором навыков для КПЛ, игроком, адаптированным к лиге и к тому же на данный момент достаточно мотивированным.

Но с другой стороны, тут надо обращать внимание и на финансовую сторону. Игрок наверняка не хочет сильно терять в личных условиях после "Кайрата", а предложить неплохой контракт ему могут далеко не все клубы КПЛ. 

Как ни странно, не лишенным логики выглядит возможный союз Эсеолы и "Астаны". Если столичный клуб не продлит аренду Аймбетова, то им точно придется искать нападающего. Эсеола - не оптимальный, но рабочий вариант. К тому же в "Астане" игрок, скорее всего, будет выглядеть еще более мотивированным и точно захочет помочь команде добраться до чемпионского титула в укор "Кайрату". 

Есть ощущение, что быстрый форвард не помешает и "Ордабасы". Да, в шымкентском клубе есть Жоао Пауло, но, кроме бразильца, стабильного игрока атаки им не хватает, ведь Хижниченко зачастую выходит лишь на замену, а Жангылышбай восстанавливается после травмы. Опять же финансово (хоть и с задержками) "Ордабасы" может позволить себе подписать некогда главного бомбардира "Кайрата". 

В связи с переменами на всех уровнях вполне вероятно, что потребуется нападающий в "Актобе". Игорь Сергеев явно чувствует, что способен играть в более амбициозном клубе и даже чемпионате, ведь не зря вокруг него циркулирует множество слухов об интересе из Западной Европы. Восполнить возможную потерю узбекистанца можно из внутреннего рынка благодаря трансферу Эсеолы. 

Также большая перестройка состава уже происходит в "Шахтере". Клуб отпускает многих иностранцев и присматривается к другим. Интерес к Эсеоле карагандинцы проявляли еще зимой, но тогда до конкретики и предметного диалога были далеки обе стороны. Сейчас обстоятельства изменились как у игрока, так и клуба. Да, "Шахтер" уже подписал Мартина Тошева вместо Евгения Павлова, плюс есть Айдос Таттыбаев, но на бумаге Эсеола сильнее обоих и может дать результат. 

Еще раз отметим, что все упомянутые клубы - это лишь из области теории, в действительности сейчас многое зависит от позиции "Кайрата" и самого игрока. Крайне маловероятно, что украинец вернется в основу, а значит, у него есть два выхода - доиграть сезон в дубле с хорошим контрактом или наверняка упасть в условия, но получить практику и новый вызов в другом месте.

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2021 Шахтер ФК Трансфер Астана ФК Ордабасы ФК Актобе ФК

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