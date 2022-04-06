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Новый Томасов и "узбекский Месси". Пять самых интересных новичков КПЛ-2022

Новый Томасов и "узбекский Месси". Пять самых интересных новичков КПЛ-2022
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В чемпионате Казахстана все меньше качественных и ярких легионеров, но в межсезонье некоторым клубам удалось подписать футболистов с отличными задатками. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из них уже проявил себя и от кого стоит ждать чудес.  

Рати Ардазишвили, "Каспий" 

Новый Томасов и "узбекский Месси". Пять самых интересных новичков КПЛ-2022. Фото 1

Бывший полузащитник молодежной сборной Грузии пока не отметился результативными действиями в чемпионате Казахстана, но его игра за "Каспий" выглядит крайне любопытно. Смелые попытки идти в дриблинг, множество заработанных фолов на себе, умение вести игру в центре поля. 

Неудивительно, что Ардазишвили оказался именно в "Каспии" у Николая Костова. В атакующей команде, заточенной под контроль мяча, грузин адаптировался мгновенно, и, возможно, мы увидим еще немало ярких моментов в его исполнении. Опасения вызывает лишь статистика прошлых лет у игрока: после 2017 года он выбивал не больше двух голевых действий за сезон. 

Андрия Филипович, "Атырау" 

Новый Томасов и "узбекский Месси". Пять самых интересных новичков КПЛ-2022. Фото 2

В "Атырау" не так чтобы угадывают с легионерами, но в случае с хорватским вингером/нападающим пока все складывается на редкость удачно. У Филиповича к 24 годам очень неплохой бэкграунд, в юношеские годы он даже был в системе "Ювентуса", после того как проявил себя на известном молодежном турнире "Виареджо". Правда, в Италии закрепиться так и не удалось (пробовал силы в "Специи" и "Сиене"). Поиграв в Словении, Албании и Нидерландах, хорват оказался в Казахстане. 

В четырех матчах за "Атырау" у него уже три результативных действия - два гола плюс ассист. Если Андрия продолжит в том же духе, то не исключено, что в лиге нашелся достойный преемник Марина Томасова, благо, что хорват очень схож с лидером "Астаны" по характеристикам - левоногий вингер, играющий справа, хорошо исполняет стандарты. 

Уго Видемон, "Актобе"

Новый Томасов и "узбекский Месси". Пять самых интересных новичков КПЛ-2022. Фото 3

Не зря "Актобе" дважды настойчиво пытался подписать французского нападающего и в итоге сделал это. Видемон пока самый яркий не просто новичок, а, возможно, в целом легионер во всем чемпионате. 

Именно он приносит "Актобе" очки в период, когда командный механизм под руководством Владимира Муханова никак не заработает в полную силу. Видемон очень разнообразен в своих действиях, и если "Актобе" продолжить показывать средние результаты, то не исключено, что уже летом за французом придут более амбициозные клубы КПЛ. 

Даниил Бескоровайный, "Астана"

Новый Томасов и "узбекский Месси". Пять самых интересных новичков КПЛ-2022. Фото 4

Заменить опытного центрбека из крепкой европейской сборной (Жарко Томашевича) на пусть и перспективного, но молодого защитника из Украины - это вполне себе авантюра. Но "Астана" пошла на это, и на дистанции столичный клуб может быть прав. 

Бескоровайный пока лишь адаптируется к команде и лиге, но задатки в нем видны, ведь не зря украинец сыграл все матчи на триумфальном молодежном чемпионате мира и провел больше 50 матчей в таком крепком европейском чемпионате, как словенский.  

Жасурбек Жалолиддинов, "Кайрат" 

Новый Томасов и "узбекский Месси". Пять самых интересных новичков КПЛ-2022. Фото 5

После дебютного матча узбекского вингера в составе "Кайрата" Курбан Бердыев сказал следующее: "У него потенциал очень высокий, он не показал даже 50 процентов того, что он может. Да, чуть терялся, но будет играть намного сильнее". Весьма показательное заявление. 

В скромной трансферной кампании "Кайрата" именно Жалоллидинов может стать открытием и главным активом. Пока он сыграл лишь два неполных матча, но талант заметен, техническая оснащенность игрока впечатляет. Ждем от новичка "Кайрата" больше эффективности и влияния на атакующую игру. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10
2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10
3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8
4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7
5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7
6 Астана 4 2 0 2 4-4 6
7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5
8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4
9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4
10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4
11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3
12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1
13 Туран 3 0 1 2 0-4 1
14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1

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Метки:
Каспий Атырау ФК Кайрат ФК Актобе ФК Астана ФК КПЛ

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