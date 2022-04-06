Новый Томасов и "узбекский Месси". Пять самых интересных новичков КПЛ-2022

В чемпионате Казахстана все меньше качественных и ярких легионеров, но в межсезонье некоторым клубам удалось подписать футболистов с отличными задатками. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из них уже проявил себя и от кого стоит ждать чудес.

Рати Ардазишвили, "Каспий"

Бывший полузащитник молодежной сборной Грузии пока не отметился результативными действиями в чемпионате Казахстана, но его игра за "Каспий" выглядит крайне любопытно. Смелые попытки идти в дриблинг, множество заработанных фолов на себе, умение вести игру в центре поля.

Неудивительно, что Ардазишвили оказался именно в "Каспии" у Николая Костова. В атакующей команде, заточенной под контроль мяча, грузин адаптировался мгновенно, и, возможно, мы увидим еще немало ярких моментов в его исполнении. Опасения вызывает лишь статистика прошлых лет у игрока: после 2017 года он выбивал не больше двух голевых действий за сезон.

Андрия Филипович, "Атырау"

В "Атырау" не так чтобы угадывают с легионерами, но в случае с хорватским вингером/нападающим пока все складывается на редкость удачно. У Филиповича к 24 годам очень неплохой бэкграунд, в юношеские годы он даже был в системе "Ювентуса", после того как проявил себя на известном молодежном турнире "Виареджо". Правда, в Италии закрепиться так и не удалось (пробовал силы в "Специи" и "Сиене"). Поиграв в Словении, Албании и Нидерландах, хорват оказался в Казахстане.

В четырех матчах за "Атырау" у него уже три результативных действия - два гола плюс ассист. Если Андрия продолжит в том же духе, то не исключено, что в лиге нашелся достойный преемник Марина Томасова, благо, что хорват очень схож с лидером "Астаны" по характеристикам - левоногий вингер, играющий справа, хорошо исполняет стандарты.

Уго Видемон, "Актобе"

Не зря "Актобе" дважды настойчиво пытался подписать французского нападающего и в итоге сделал это. Видемон пока самый яркий не просто новичок, а, возможно, в целом легионер во всем чемпионате.

Именно он приносит "Актобе" очки в период, когда командный механизм под руководством Владимира Муханова никак не заработает в полную силу. Видемон очень разнообразен в своих действиях, и если "Актобе" продолжить показывать средние результаты, то не исключено, что уже летом за французом придут более амбициозные клубы КПЛ.

Даниил Бескоровайный, "Астана"

Заменить опытного центрбека из крепкой европейской сборной (Жарко Томашевича) на пусть и перспективного, но молодого защитника из Украины - это вполне себе авантюра. Но "Астана" пошла на это, и на дистанции столичный клуб может быть прав.

Бескоровайный пока лишь адаптируется к команде и лиге, но задатки в нем видны, ведь не зря украинец сыграл все матчи на триумфальном молодежном чемпионате мира и провел больше 50 матчей в таком крепком европейском чемпионате, как словенский.

Жасурбек Жалолиддинов, "Кайрат"

После дебютного матча узбекского вингера в составе "Кайрата" Курбан Бердыев сказал следующее: "У него потенциал очень высокий, он не показал даже 50 процентов того, что он может. Да, чуть терялся, но будет играть намного сильнее". Весьма показательное заявление.

В скромной трансферной кампании "Кайрата" именно Жалоллидинов может стать открытием и главным активом. Пока он сыграл лишь два неполных матча, но талант заметен, техническая оснащенность игрока впечатляет. Ждем от новичка "Кайрата" больше эффективности и влияния на атакующую игру.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10 2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10 3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8 4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7 5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7 6 Астана 4 2 0 2 4-4 6 7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5 8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4 9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4 10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4 11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3 12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1 13 Туран 3 0 1 2 0-4 1 14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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