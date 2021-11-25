Новый главный тренер "Астаны" ответил на предложение возглавить сборную Казахстана

Новый главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич ответил на вопрос о совмещении работы в клубе и сборной Казахстана по футболу. Его слова приводит Meta-ratings.kz.

- С таким предложением ко мне не обращались. Думаю, что все эти разговоры – лишнее, так как на данный момент я сосредоточен исключительно на «Астане», и там нас ждет непаханое поле в плане предстоящей работы. Для меня будет честью тренировать сборную Казахстана, но пока, что говорить об этом рано. Время покажет.

О назначении Благоевича "Астана" объявила 21 ноября. Контракт с сербским специалистом рассчитан на два сезона.

Сборную Казахстана на данный момент возглавляет Талгат Байсуфинов, контракт которого истекает в декабре.