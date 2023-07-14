Новый глава "Актобе" решил заняться трансферами в клубе

Председатель правления ФК "Актобе" Сергей Куленко намерен в летнее трансферное окно подписать несколько футболистов для основной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Уроженец Актюбинской области, назначенный на должность руководителя в июне текущего года, уже ведет переговоры с потенциальными кандидатами. В "Актобе" могут перейти футболисты из первой и второй лиг первенства России, а также игроки из Беларуси и Кыргызстана. При этом главный тренер Андрей Карпович хотел бы видеть в команде других кандидатов.
Одним из потенциальных новичков команды является нападающий тульского "Арсенала" Роман Изотов, который должен вскоре присоединиться к "Актобе".
В турнирной таблице "Актобе" занимает третье место, имея после 14 туров в активе 28 очков.
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