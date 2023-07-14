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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Новый глава "Актобе" решил заняться трансферами в клубе

Новый глава "Актобе" решил заняться трансферами в клубе
©ФК "Актобе"

Председатель правления ФК "Актобе" Сергей Куленко намерен в летнее трансферное окно подписать несколько футболистов для основной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уроженец Актюбинской области, назначенный на должность руководителя в июне текущего года, уже ведет переговоры с потенциальными кандидатами. В "Актобе" могут перейти футболисты из первой и второй лиг первенства России, а также игроки из Беларуси и Кыргызстана. При этом главный тренер Андрей Карпович хотел бы видеть в команде других кандидатов.

Одним из потенциальных новичков команды является нападающий тульского "Арсенала" Роман Изотов, который должен вскоре присоединиться к "Актобе".

В турнирной таблице "Актобе" занимает третье место, имея после 14 туров в активе 28 очков.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 15 12 2 1 33-10 38
2 Астана 16 12 2 2 23-13 38
3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28
4 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25
5 Кайрат 14 7 3 4 28-22 24
6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23
7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21
8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19
9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16
10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15
11 Окжетпес 15 4 2 9 14-20 14
12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10
13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10
14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Футбольные трансферы

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