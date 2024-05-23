Новому тренеру "Кайрата" вынесли вердикт

Бывший менеджер сборной России, "Зенита" и "Лацио" Оресте Чинквини оценил перспективы Александра Кержакова в качестве тренера, передают Vesti.kz.
Ранее сообщалось, что российский специалист договорился о работе в "Кайрате".
"Кержаков - молодец, он хочет учиться, прогрессировать. Пробует разные чемпионаты, разные страны. Если он однажды приедет тренировать в Серию А, я буду рад этому. Но ему еще надо набраться опыта. Он сейчас возглавит "Кайрат"? Хороший вариант, можно и в еврокубках себя проявить", - сказал Чинквини "Совспорту".
Напомним, что в конце апреля "Кайрат" уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Исполняющим обязанности был назначен другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.
Загрузка матч-центра...
Реклама