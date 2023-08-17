Новичок сборной Казахстана из России заинтересовал клуб КПЛ

Полузащитник Александр Зуев может перейти в клуб, в котором начинал свои первые шаги в футболе, сообщают Vesti.kz.

По информации Sports.ru, в услугах 27-летнего игрока заинтересован "Тобол". В клубной академии костанайского клуба Зуев занимался в детстве - с 2003 по 2005 годы, а после перебрался в Россию.

Этим летом футболист получил казахстанский паспорт и был вызван в сборную Казахстана.

Чем поможет сборной Казахстана новичок из России Александр Зуев?

Напомним, Зуев остается без клуба с конца минувшего сезона. Его последним клубом были самарские "Крылья Советов", ранее воспитанник московского "Спартака" и "Чертаново" выступал за основу и дубль "красно-белых", "Ростов", "Рубин", "Химки".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45 2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39 3 Астана 18 12 3 3 23-14 39 4 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32 5 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30 6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27 7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26 8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 19 5 5 9 22-26 20 11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17 12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 19 3 3 13 16-33 12 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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