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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Новичок сборной Казахстана из России заинтересовал клуб КПЛ

Новичок сборной Казахстана из России заинтересовал клуб КПЛ
©instagram.com/aleksandr_zuev10/

Полузащитник Александр Зуев может перейти в клуб, в котором начинал свои первые шаги в футболе, сообщают Vesti.kz.

По информации Sports.ru, в услугах 27-летнего игрока заинтересован "Тобол". В клубной академии костанайского клуба Зуев занимался в детстве - с 2003 по 2005 годы, а после перебрался в Россию.

Этим летом футболист получил казахстанский паспорт и был вызван в сборную Казахстана.

Чем поможет сборной Казахстана новичок из России Александр Зуев?

Напомним, Зуев остается без клуба с конца минувшего сезона. Его последним клубом были самарские "Крылья Советов", ранее воспитанник московского "Спартака" и "Чертаново" выступал за основу и дубль "красно-белых", "Ростов", "Рубин", "Химки".

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45
2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39
3 Астана 18 12 3 3 23-14 39
4 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32
5 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30
6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27
7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26
8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24
9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24
10 Шахтер 19 5 5 9 22-26 20
11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17
12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 19 3 3 13 16-33 12

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Метки:
Сборная РК по футболу Тобол ФК Казахстан КПЛ Футбольные трансферы

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