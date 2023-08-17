Новичок сборной Казахстана из России заинтересовал клуб КПЛ

Полузащитник Александр Зуев может перейти в клуб, в котором начинал свои первые шаги в футболе, сообщают Vesti.kz.
По информации Sports.ru, в услугах 27-летнего игрока заинтересован "Тобол". В клубной академии костанайского клуба Зуев занимался в детстве - с 2003 по 2005 годы, а после перебрался в Россию.
Этим летом футболист получил казахстанский паспорт и был вызван в сборную Казахстана.
Чем поможет сборной Казахстана новичок из России Александр Зуев?
Напомним, Зуев остается без клуба с конца минувшего сезона. Его последним клубом были самарские "Крылья Советов", ранее воспитанник московского "Спартака" и "Чертаново" выступал за основу и дубль "красно-белых", "Ростов", "Рубин", "Химки".
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