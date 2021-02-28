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Новичок КПЛ всухую разгромил лидера чемпионата Молдовы

Ранее с этим клубом встречался "Тараз".

Новичок КПЛ всухую разгромил лидера чемпионата Молдовы
Фото: ФК "Атырау"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Атырау" разгромил молдавский "Бэлць" в товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:0, а авторами голов стали Артак Дашян, Алекс Джуниор, Петар Кунич и Сабит Тастанбеков. Стоит отметить, что "Бэлць" является лидером второго дивизиона чемпионата Молдовы по футболу.

Ранее с этим клубом встречался "Тараз" и одержал победу со счетом 2:1.

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Метки:
КПЛ-2021 Молдова Атырау ФК Межсезонье в КПЛ

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