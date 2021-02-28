Клуб КПЛ обыграл лидера чемпионата Молдовы

ФК "Тараз" обыграл молдавский клуб "Бэлць" в товарищеском матче, сообщает KazFootball.kz.
Встреча команд состоялась на учебно-тренировочных сборах в Турции и завершилась со счетом 2:1. В составе "Тараз" отличились Абылайхан Жумабек и Динмухамед Караман.
"Бэлць" из одноименного города лидирует в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Молдовы.
Следующий матч "Тараз" проведет 1 марта, а соперником выступит брестский "Рух".
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