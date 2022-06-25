Новичок КПЛ упустил победу после разгрома от "Астаны" в КПЛ

Новичок КПЛ "Аксу" не смог справиться с "Шахтером" в 15-м туре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 1:1.
Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Еркебулана Тунгышбаева на 26-й минуте. Однако развить преимущество подопечные Руслана Костышина не сумели. Более того, на 56-й минуте позволили отыграться гостям, в составе которых отличился Роман Муртазаев.
Таким образом, команды не смогли улучшить свое турнирное положение. "Шахтер" с 17 очками остался на девятом месте, "Аксу" с 14 баллами сохранил за собой 11-ю строчку.
В 16-м туре, 2 июля, "Шахтер" дома примет "Актобе", а на следующий день "Аксу" на своем поле встретится с "Кызыл-Жаром".
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