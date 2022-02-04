Новичок КПЛ сыграл вничью с российским клубом

Футбольный клуб "Аксу" провел очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз спарринг-партнером павлодарцев выступил "Енисей" из Красноярска, который идет на девятом месте из 20 в ФНЛ (второй по силе дивизион России).

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе казахстанского клуба голом отметился Анатолий Красотин.

Напомним, что "Аксу" c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился "Махтаарал". Между тем в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу". 19 января клуб принял новый тренер из Украины.