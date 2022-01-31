Новичок КПЛ сыграл вничью с российским клубом

Футбольный клуб "Аксу" в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции провел третий контрольный матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз спарринг-партнером выступил клуб "Волгарь" из Астрахани, который идет на 18-м месте из 20 в ФНЛ (второй по силе дивизион России).

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе казахстанской команды отличились Анатолий Красотин и Максим Марусич.

Напомним, "Аксу" c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился "Махтаарал". Между тем в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу". В межсезонье павлодарскую команду принял новый тренер.