 gIvMzGISn49HI6to3fayf6y3pIfGVoc70w6S5psq
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Новичок КПЛ представил новую эмблему

Новичок КПЛ представил новую эмблему
©ФК "Махтаарал"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Новичок КПЛ "Махтаарал" представил новую эмблему и объяснил ее значение, сообщает корреспондент Vesti.kz. Название клуба написано на латинице. 

"Динамическая монограмма в соответствии с геометрией логотипа, буква "М" в центре эмблемы обозначает название команды. Хлопок над вензелем "М" - это изображение белого золота, которое прославило наш Мактааральский район в стране, регион происхождения нашей команды. Ниже указанный 2011 - год создания команды.

Логотип выполнен в зеленом и белом цветах. "MAQTAARAL" выполнен на латинице, со специальными штрихами в технологическом стиле", - сообщает клуб из Туркестанской области.

Напомним, "Махтаарал" занял второе место в первой лиге сезона-2021 и выступит в КПЛ-2022. Новым главным тренером клуба стал казахстанский специалист Андрей Ферапонтов.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Махтаарал ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:56
Футбол
Новичок КПЛ представил новую эмблему Новичок КПЛ представил новую эмблему
Сегодня , 14:36
Футбол
Легионеры лучше своих, а опытные сильнее молодых? Почему "Шахтер" расстается с воспитанниками Легионеры лучше своих, а опытные сильнее молодых? Почему "Шахтер" расстается с воспитанниками
Сегодня , 13:40
Футбол
Вороговский перешел из "Кайрата" в европейский клуб. Подробности Вороговский перешел из "Кайрата" в европейский клуб. Подробности
Сегодня , 13:13
Футбол
Невыплата зарплаты и угроза закрытия. "Ордабасы" столкнулся с новыми проблемами Невыплата зарплаты и угроза закрытия. "Ордабасы" столкнулся с новыми проблемами
Сегодня , 10:48
Футбол
Клуб КПЛ объявил о продлении контрактов с футболистами сборной Казахстана Клуб КПЛ объявил о продлении контрактов с футболистами сборной Казахстана
Сегодня , 08:17
Футбол
Играл со звездами АПЛ и провел лучший сезон в "Атырау". Что нужно знать о бразильском новичке "Астаны" Играл со звездами АПЛ и провел лучший сезон в "Атырау". Что нужно знать о бразильском новичке "Астаны"
Сегодня , 07:26
Футбол
"Тобол" подпишет полузащитника сборной Казахстана "Тобол" подпишет полузащитника сборной Казахстана
Вчера , 22:39
Футбол
"Шахтер" подписал экс-форварда "Кайрата" и "Астаны" "Шахтер" подписал экс-форварда "Кайрата" и "Астаны"
Вчера , 21:24
Футбол
"Актобе" решил судьбу Логвиненко "Актобе" решил судьбу Логвиненко
Вчера , 20:55
Футбол
"Кайрат" показал видео предсезонной подготовки "Кайрат" показал видео предсезонной подготовки
Вчера , 20:19
Футбол
Кандидат в сборную Казахстана покинул участника еврокубков ради другого клуба Кандидат в сборную Казахстана покинул участника еврокубков ради другого клуба
Вчера , 19:43
Футбол
Клуб КПЛ сохранил автора гола в ворота "Барселоны" и расстался с экс-игроком "Астаны" Клуб КПЛ сохранил автора гола в ворота "Барселоны" и расстался с экс-игроком "Астаны"
Вчера , 18:19
Футбол
От лидера до середняка? Почему трансферы "Астаны" вызывают вопросы От лидера до середняка? Почему трансферы "Астаны" вызывают вопросы
Вчера , 17:51
Футбол
"Туран" приступил к первым сборам в Турции и объявил состав "Туран" приступил к первым сборам в Турции и объявил состав
Вчера , 17:31
Футбол
Сейдахмет вернется в Россию? "Кайрат-Москва" могут пополнить игроки молодежной сборной Казахстана Сейдахмет вернется в Россию? "Кайрат-Москва" могут пополнить игроки молодежной сборной Казахстана
Вчера , 17:05
Футбол
Новичок КПЛ продлил соглашение со своим воспитанником Новичок КПЛ продлил соглашение со своим воспитанником
Вчера , 15:46
Футбол
Томасов покинет "Астану"? Лидер недоволен ситуацией в клубе Томасов покинет "Астану"? Лидер недоволен ситуацией в клубе
Вчера , 15:01
Футбол
Вратарь "Кайрата" и сборной Казахстана получил контракт от нового клуба Вратарь "Кайрата" и сборной Казахстана получил контракт от нового клуба
Вчера , 13:57
Футбол
Стало известно имя главного тренера дебютанта КПЛ Стало известно имя главного тренера дебютанта КПЛ
Вчера , 13:30
Футбол
"Талантливых ребят забирает "Кайрат". Жалмагамбетов - о проблемах селекции в Казахстане и легионерах "Талантливых ребят забирает "Кайрат". Жалмагамбетов - о проблемах селекции в Казахстане и легионерах
Вчера , 13:11
Футбол
Воспитанник "Шахтера" объявил об уходе после 10 лет в клубе Воспитанник "Шахтера" объявил об уходе после 10 лет в клубе
Вчера , 12:27
Футбол
"Шахтер" представил нового футболиста с опытом игры за европейскую сборную "Шахтер" представил нового футболиста с опытом игры за европейскую сборную
Вчера , 11:42
Футбол
Вратарь за два миллиона евро вместо "Кайрата" выбрал другой клуб Вратарь за два миллиона евро вместо "Кайрата" выбрал другой клуб
Вчера , 09:28
Футбол
"Тараз" принял решение по трем игрокам "Тараз" принял решение по трем игрокам
Вчера , 07:21
Футбол
"Актобе" предоставил информацию о новичках "Актобе" предоставил информацию о новичках
16 января, 23:27
Футбол
Дебютант КПЛ выбрал нового тренера Дебютант КПЛ выбрал нового тренера
16 января, 22:50
Футбол
"Атырау" определился с голкипером и подписал новичка "Атырау" определился с голкипером и подписал новичка
16 января, 20:53
Футбол
Форвард сборной Казахстана провел переговоры с новым клубом Форвард сборной Казахстана провел переговоры с новым клубом
16 января, 20:21
Футбол
У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Европу У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Европу
16 января, 19:51
Футбол
Чемпион КПЛ-2021 заинтересовал польские и российские клубы Чемпион КПЛ-2021 заинтересовал польские и российские клубы
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus