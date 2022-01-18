Новичок КПЛ представил новую эмблему

Новичок КПЛ "Махтаарал" представил новую эмблему и объяснил ее значение, сообщает корреспондент Vesti.kz. Название клуба написано на латинице.

"Динамическая монограмма в соответствии с геометрией логотипа, буква "М" в центре эмблемы обозначает название команды. Хлопок над вензелем "М" - это изображение белого золота, которое прославило наш Мактааральский район в стране, регион происхождения нашей команды. Ниже указанный 2011 - год создания команды.

Логотип выполнен в зеленом и белом цветах. "MAQTAARAL" выполнен на латинице, со специальными штрихами в технологическом стиле", - сообщает клуб из Туркестанской области.

Напомним, "Махтаарал" занял второе место в первой лиге сезона-2021 и выступит в КПЛ-2022. Новым главным тренером клуба стал казахстанский специалист Андрей Ферапонтов.