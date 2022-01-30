Новичок КПЛ подпишет игрока европейской сборной. Известна зарплата

Защитник сборной Беларуси Руслан Юденков подпишет контракт с новичком КПЛ "Махтааралом", сообщает телеграм-канал Ухо Анюкевича.

По информации источника, экс-защитник "Гомеля" присоединится к клубу на сборах в Турции. Зарплата 34-летнего футболиста составит около 4,5 тысячи долларов.

Отметим, что Юденков за свою карьеру выступал только на родине. Осенью 2021 года он дебютировал за сборную Беларуси, проведя в ее составе четыре матча.

Напомним, "Махтаарал" вышел в КПЛ со второго места. Также в высший дивизион пробился "Аксу". А вот в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу". В межсезонье команду из Атакента возглавил казахстанец Андрей Ферапонтов.