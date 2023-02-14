Новичок КПЛ подписал шесть легионеров

Вернувшийся в премьер-лигу "Кайсар" на сегодняшний день подписал контракты с шестью легионерами, сообщает Meta-ratings.kz.

Клуб из Кызылорды заключил соглашения с французским защитником Проспером Менди, защитником из Буркино-Фасо Бен Азизом Загре, черногорским полузащитником Гораном Милойко, украинским оборонцем Виталием Приндетой и сербским нападающим Николой Дишичем.

Из прошлогоднего состава продлил контракт с "Кайсаром" бразильский защитник Жоао Педро Оливейра.

Еще одним легионером может стать ивуарийский полузащитник Гео Экра, который на данный момент находится на просмотре в команде.

Напомним, что в сезоне-2022 "Кайсар" занял второе место в первой лиге и вернулся в премьер-лигу. В межсезонье новым главным тренером кызылординского клуба стал россиянин Виктор Кумыков, известный казахстанским болельщикам по работе в "Атырау", "Ордабасы", "Шахтере", "Елимае", "Есиле".

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