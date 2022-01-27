Новичок "Астаны" захотел выступать за сборную Казахстана

Бразильский футболист Брайан Сильва в интервью Sputnik Казахстан рассказал о переходе в "Астану", сильных сторонах главного тренера Срджана Благоевича и мечте сыграть за сборную Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Брайан, как вы впервые узнали об интересе "Астаны" к себе?

- Через неделю после окончания чемпионата Казахстана 2021 года представители "Астаны" вышли на моего агента и сказали, что есть интерес ко мне со стороны клуба. Чуть позже, уже после того, как Срджан Благоевич был назначен главным тренером "Астаны", мы получили официальное письмо о том, что меня рассматривают как игрока столичного клуба. Теперь я уже официально игрок "Астаны".

- Что стало решающим фактором, из-за которого вы приняли приглашение "Астаны"?

- Когда я только приехал в Казахстан и подписал контракт с "Атырау", у меня уже была цель перейти в большую команду. "Астана", бесспорно, является лучшей командой в стране, поэтому, когда появилась возможность стать ее частью, я согласовал данное предложение с семьей и принял данное приглашение.

- Как, по-вашему, какие сильные стороны у Благоевича, как у тренера?

- Мне нравится, как он руководит командой, он очень открытый человек. Помимо этого, он равняется на лучших специалистов в мире, и он любит играть в контроль мяча, а также атаковать. Благоевич строит игру так, чтобы мы контролировали то, что происходит на поле, а не команда соперника.

- Мечтаете сыграть за сборную Бразилии?

- Я реалист и понимаю, что мне почти невозможно попасть в сборную Бразилии. Но я бы с радостью сыграл бы за Казахстан.

Напомним, в 2021 году Брайан провел яркий сезон в "Атырау": принял участие в 29 играх, забил пять голов и отдал четыре ассиста. Большую часть карьеры он провел на позиции левого защитника, но также выступал в качестве крайнего вингера, второго нападающего, атакующего и опорного полузащитника.