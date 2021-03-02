Новички из Беларуси, прощание с Младеновым и камбэк Байжанова. "Кайсар": превью к сезону

Как и многие клубы КПЛ, "Кайсар" переживает новый период в своей истории в ходе которого уже будут стоять задачи совершенно иного плана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расставании кызылординцев со Стойчо Младеновым и многими лидерами, а также анализирует приобретения клуба.

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Многолетняя история сотрудничества "Кайсара" и Стойчо Младенова подошла к концу и на этом в целом завершилась команда, которую формировал болгарский тренер. В "Кайсаре" теперь иные амбиции и возможности, команду доверили местному казахстанскому тренеру Султану Абильдаеву, который был в системе клуба больше десяти лет, причем еще будучи игроком. Также в "Кайсаре" говорили, что теперь свой шанс получат молодые игроки и воспитанники своей школы, но кажется это не до конца правда. Иностранцев в "Кайсаре" не стало значительно меньше и при этом их квалификация пока неоднозначна.

Трансферы

Начнем с того, что "Кайсар" потерял большую часть состава прошлого сезона, включая практически всех лидеров за исключением Думана Нарзилдаева. А что по комплектации нового состава? Несколько матчей на сборах с командой провел российский вратарь Артем Леонов (26 лет, прошлый сезон провел в "Минске"), однако официально его пока не представили. Среди защитников подписаны: Егор Потапов (россиянин, 27 лет, пришел из белорусской "Славии"), Усман Ндойе (сенегалец, 29 лет, ранее играл за молдавский "Шериф"), Сергей Карпович (белорус, 26 лет, в 2020 году был игроком основы "Ислочи"). Также "Кайсар" усилился казахстанским защитником Бекзатом Шадмановым, ранее выступавшим за "Тараз" .

В центральной оси "Кайсар" похоже вернулся к хорошо знакомым вариантам - Улар Жаксыбаев, Максат Байжанов и Марат Шахметов должны сформировать новую среднюю линию команды, возможно, к ним присоединится черногорец Йован Чадженович (экс-хавбек "Тараза") - он в расположении команды, но контракт пока не подписан. Также кызылординцы насытили атаку, в клуб пришли: Гегам Кадимян (армянин, 28 лет, последний сезон провел в белорусском "Немане"), Стефан Денкович (серб, 29 лет, ранее выступал за "Спартак" из Суботицы), Арман Кенесов (игрок молодежной сборной Казахстана, 20 лет, выписан на правах аренды из хабаровского СКА). На роль центрфорварда "Кайсар" определил литовца Каролиса Лаукжямиса (сезон 2020/21 начинал в составе мальтийского "Хибернианса"). Общая тенденция в трансферной кампании "Кайсара" прослеживается четко - большинство уже опытные игроки и сразу несколько переехали из чемпионата Беларуси.

Недостатки

Надо быть большим оптимистом, чтобы ожидать турнирных подвигов от нынешнего "Кайсара". У кызылординцев невозможно выделить одну неправильную деталь поскольку команда глобально перестроилась и ее почти наверняка ждет болезненный этап. Да, "Кайсар" частично задействует свою молодежь, но взглянув на список новичков можно понять - никакого масштабного переосмысления с точки зрения развития в клубе не произошло. Если один-два игрока из числа легионеров останутся в "Кайсаре" после КПЛ-2021 - это уже будет удивительным событием.

Игры на сборах

"Кайсар" 1:1 "Шкендия" (Денкович)

"Кайсар" 1:0 "Десна" (Лаукжямис)

"Кайсар" 0:4 "Факел"

"Кайсар" 3:1 "Шинник" (Махан, Абзалов 2)

"Кайсар" 1:1 "Телави" (Махан)

"Кайсар" 1:1 "ВПК-Агро" (Алимжан)

"Кайсар" 0:0 "Нуадибу"

"Кайсар" 6:3 "Дордой" (Лаукжямис, Денкович, Алтаев, Карпович, Абзалов, Махан)

Оптимальный состав

Пока точные сочетания предугадать крайне сложно поскольку Абильдаев смешивал составы в товарищеских матчах, менял позиции игроков. Если подпишут вратаря Леонова, то вполне резонно ожидать, что он станет серьезным конкурентом для Марселя Исламкулова.

Потапов, Ндойе, Карпович и Шадманов сформируют новую оборонительную линию, но традиционно свое время в составе получит старожил коллектива Ильяс Амирсеитов.

В полузащите нет сомнений в кандидатуре нового капитана Нарзилдаева, а вот рядом с ним могут действовать Шахметов, Байжанов, потенциальный новичок Чадженович и молодой хавбек Бекзат Курманбекулы.

В атаке на флангах могут сыграть Шокан Абзалов, Кадимян, Денкович и Кенесов, в центре нападения - Оркен Махан и Лаукжямис.

Фото: ФК "Кайсар"©

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