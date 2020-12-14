Новая надежда сборной и один из главных активов "Кайрата". Лучший защитник КПЛ-2020

Их ошибки всегда заметны, а хорошая игра зачастую остается без внимания - это участь защитников. Но даже в таком амплуа в чемпионате Казахстана есть игроки, которые проявили себя достаточно ярко, об одном из них рассказывает корреспондент Vesti.kz.



К сожалению, в Казахстане не так много игроков, которые стремительно прогрессируют, но одним из тех редких примеров является защитник "Кайрата" Нуралы Алип. В 20 лет он является основным игроком своего клуба и сборной Казахстана.



Алип - это сочетание генетически сильных данных, менталитета настоящего спортсмена и определенной уникальности с точки зрения футбольных скиллов для его позиции.Прогресс центрального защитника был заметен во всем - он стал более успешен по части выигранных единоборств, улучшил умение продвигать мяч и обрел еще больше уверенности и харизмы.Мы уже посвящали Нуралы отдельный, где рассказывали о его появлении в "Кайрате", преимуществах и слабостях, а также о масштабе потенциала. Поэтому сейчас лучше обратить внимание на то, как выделялся Алип на фоне других своих коллег.Например, он гораздо моложе своего партнера по центру обороны Раде Дугалича, но выглядит столь же зрело по игре и визуально допускает меньше ошибок. Другие центрбеки из "Тобола" Темирлан Ерланов и Сергей Малый также провели качественный сезон, но их функционал чуть более ограничен по сравнению с Алипом, "кайратовец" предстает более современным защитником, к тому же его рабочая левая нога - это тоже важное преимущество.Казалось, что Нуралы могут подвинуть в этой номинации латерали, ведь их игра всегда ярче и заметнее, они не зациклены только на обороне. Тот же Гафуржан Суюмбаев оформил восемь результативных действий за сезон, отличный показатель. Но только и тут Алип не сильно уступает своему партнеру, у него четыре гола. Да, большинство с пенальти, но это тоже его сильно выделяет и говорит об огромном доверии к игроку со стороны команды и тренерского штаба.Не раз отмечали, что Алип должен стать заменой Юрию Логвиненко, но при усердной и правильной работе "кайратовец" вполне может затмить одного из лучших защитников в истории казахстанского футбола. Да, безусловно, еще есть куда расти тактически, можно усовершенствовать первую передачу, стать ведущим защитником, который управляет обороной, все это придет с годами, но уже сейчас Нуралы дал повод отметить его за успешный индивидуальный и командный сезон.