Нигерийский форвард и бразильский защитник покинули казахстанский клуб

Футбольный клуб "Атырау" объявил об уходе нигерийского нападающего Нсунгуси Эффионга и бразильского защитника Матеуса Бисси, сообщают Vesti.kz.

Эффионга находился в казахстанском клубе с марта прошлого года, он был арендован у датского "Кеге". За атыраусцев провел 31 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

Матеус присоединился к "нефтяникам" в январе 2022-го, с того момента сыграл за них 50 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.