Неудачник КПЛ расстался с двумя легионерами

Кызылординский "Кайсар" покинули еще два иностранных футболиста, сообщает Meta-ratings.kz.

Из команды ушли француз Усман Н’Диайе и Йован Чадженович из Черногории.

Французский хавбек провел за кызылординцев 18 игр в КПЛ. На счету черногорца 21 матч и два гола.

Ранее состав "волков" покинули Каролис Лаукжемис, Гегам Кадимян, Стефан Денкович, Бон-Филь Калеб Бименьимана, а Арман Кенесов перешел в "Актобе". Также капитан команды Думан Нарзилдаев близок к переходу в "Астану", а Елжас Алтынбеков может пополнить состав "Мактаарала".

Напомним, "Кайсар" занял предпоследнее, 13-е место в КПЛ-2021, и вылетел в первую лигу.