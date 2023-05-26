"Непросто играть". Защитник "Астаны" отреагировал на победу над "Аксу"

Защитник "Астаны" Вараздат Ароян подвел итоги перенесенного матча 15-го тура КПЛ-2023 против "Аксу", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

"Астана" одержала победу в этой игре, которая состоялась в Павлодаре со счетом 1:0.

- В целом, получился сложный матч. Непросто играть против команд, которые плотно обороняются, но рад, что мы выиграли, дожали и забили нужный гол, который также получился еще и красивым. Теперь нужно продолжать в том же духе. Через три дня будет матч с "Атырау", с которым будет еще сложнее.

- У "Астаны" достаточно плотный график. Как себя чувствует себя команда функционально?

- Функционально команда выглядит хорошо. Несмотря на плотный график, мы выглядим хорошо. Нужно продолжать также дальше, выходить на поле с целью обыграть соперника и заработать три очка.

У "Астаны" 28 очков и первое место в таблице КПЛ. Вторую строчку занимает "Ордабасы", набравший 23 балла. при этом столичный клуб сыграл на два матча больше.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 12 9 1 2 17-11 28 2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23 3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18 5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16 8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14 9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11 10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9 13 Аксу Пв 11 1 1 9 9-22 4 14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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