Неожиданным результатом завершился матч в КПЛ

Футбольный клуб "Атырау" неожиданно на своем поле проиграл борющемуся за выживание "Турану". Встреча 20-го тура чемпионата Казахстана завершилась со счетом 2:0 в пользу туркестанской команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Победу гостям принесли точные удары Жоалисона Сантоса Оливейры (16-я минута) и Бекзата Кабылана (55-я).
Таким образом "Туран" набрал 22 очка и поднялся с 12-го места на 11-е. "Атырау" с 28 баллами остался на промежуточной шестой строчке в таблице КПЛ.
Следующий матч "Атырау" проведет на выезде с "Ордабасы" 1 октября, а на следующий день "Туран" дома примет "Астану".
Реклама