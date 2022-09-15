Неожиданным результатом завершился матч в КПЛ

Футбольный клуб "Атырау" неожиданно на своем поле проиграл борющемуся за выживание "Турану". Встреча 20-го тура чемпионата Казахстана завершилась со счетом 2:0 в пользу туркестанской команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победу гостям принесли точные удары Жоалисона Сантоса Оливейры (16-я минута) и Бекзата Кабылана (55-я).

Таким образом "Туран" набрал 22 очка и поднялся с 12-го места на 11-е. "Атырау" с 28 баллами остался на промежуточной шестой строчке в таблице КПЛ.

Следующий матч "Атырау" проведет на выезде с "Ордабасы" 1 октября, а на следующий день "Туран" дома примет "Астану".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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