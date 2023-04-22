Неожиданным результатом завершился матч сенсационного лидера чемпионата Казахстана

Петропавловский "Кызыл-Жар" сыграл вничью с "Каспием" в матче седьмого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 1:1. Хозяева уже на третьей минуте вышли вперед после того, как отличился Тамаз Макацария.
"Каспий" отыгрался спустя 16 минут благодаря мячу Алексея Залеского, отличившегося с пенальти.
Таким образом, "Кызыл-Жар" победивший в шести предыдущих матчах, потерял первые очки в чемпионате. Впрочем, петропавловцы, набравшие 19 очков, продолжают лидировать в таблице.
"Каспий" набрал четыре балла и пока покинул последнюю строчку турнирной таблицы.
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