Неожиданным результатом завершился матч сенсационного лидера чемпионата Казахстана

Петропавловский "Кызыл-Жар" сыграл вничью с "Каспием" в матче седьмого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 1:1. Хозяева уже на третьей минуте вышли вперед после того, как отличился Тамаз Макацария.

"Каспий" отыгрался спустя 16 минут благодаря мячу Алексея Залеского, отличившегося с пенальти.

Таким образом, "Кызыл-Жар" победивший в шести предыдущих матчах, потерял первые очки в чемпионате. Впрочем, петропавловцы, набравшие 19 очков, продолжают лидировать в таблице.

"Каспий" набрал четыре балла и пока покинул последнюю строчку турнирной таблицы.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 14 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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