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ҚПЛ
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Неожиданным результатом закончился матч "Жетысу" и "Турана" в КПЛ

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Неожиданным результатом закончился матч "Жетысу" и "Турана" в КПЛ ©ФК "Жетысу"

Сегодня, 1 сентября, в Талдыкоргане местный "Жетысу" принимал туркестанский "Туран" в рамках 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

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Сегодня, 1 сентября, в Талдыкоргане местный "Жетысу" принимал туркестанский "Туран" в рамках 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Встреча завершилась нулевой ничьей. Таким образом, "Жетысу" набрал 20 очков и оказался на восьмом месте. В свою очередь, "Туран" заработал 13 баллов и остался на 11-ой строчке.

Параллельно "Астана" обыграла лидера чемпионата "Кайрата" (0:1).

Заключительный матч тура пройдет в Караганде, где "Шахтер" сыграет с "Женисом".

КПЛ Туран ФК Жетысу ФК Футбол

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