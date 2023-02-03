Неожиданную реакцию вызвал переход лучшего бомбардира европейского чемпионата в "Ордабасы"

Автор bytribuna com Николай Ходасевич поделился мнением о переходе лучшего бомбардира высшей лиги Беларуси Бобура Абдихоликова в казахстанский "Ордабасы", который тренирует белорусский специалист Александр Седнев.

"С такой статистикой, с таким результатом вместе с командой, в такой форме и с таким количеством предложений, которые вроде как были у нападающего, судя по новостям, он должен был оказаться, и сам он об этом говорил, что ему бы хотелось сыграть в Европе. Но он оказывается в "Ордабасы", который тренирует Александр Седнев.

Но желание (поиграть в Европе) желанием. Тут среди всех вариантов надо еще и взвесить личные условия контракта и тому подобное. Мы как-то разбирали отдельно игру Абдихоликова, и за этим разбором мы обсуждали его карьеру, как она складывалась. Как вдруг из львовского "Руха" он оказался в "Энергетике-БГУ", и почему, возможно, у него дальше вернуться на какие-то топовые места или топовые клубы европейские не получится. На тот момент предполагалось, и на тот момент у меня была такая информация, что Абдихоликов, скажем, по игровым качествам имеет слабые места - он не разносторонний, под него надо строить команду. Это "Энергетик-БГУ" сделал, он хозяин штрафной площади, он может забивать, но он достаточно ограниченный, так, скажем, футболист.

С другой стороны, по личным характеристикам, качествам, мне по ходу прошлого сезона тоже рассказывали, что не все так очевидно. По взаимодействиям с агентами, по-моему, вообще, в принципе, по представлениям о том, каким может быть мир. И, наверное, европейские агенты общаются друг с другом, наверное, когда наводили справки, взвешивали все "за" и "против", я опять же только допускаю, что в этом моменте что-то могло не срастись.

Поэтому и оказался в "Ордабасы". Который примечателен тем, что Александр Седнев - это, примерно, грубое продолжение этой структуры ("Энергетика-БГУ"). У него хорошие отношения с Анатолием Ивановичем Юревичем, хорошие отношения с "Энергетиком-БГУ", ну и, вроде, он как негласный воспитанник Юревича.

Поэтому то, что туда Абдихоликов приезжает, - это понимание, что с ним делать, как под него выстраивать, чтобы этот парень играл. Это тоже, наверное, имело значение при выборе, допустим, (между) средней командой Израиля, Венгрии или еще чего-то, и вот "Ордабасы". Который у Седнева в прошлом сезоне играл очень здорово, который выступил в квалификации Лиги конференций в этом сезоне и который, вроде как, должен делать шаг вперед в будущем.

В общем, Абдихоликов все равно попадает в команду структурную, и, может, напрасно я передаю, что раньше слышал в отношении Абдихоликова, а на самом деле у него был выбор пойти к Седневу в "Ордабасы" для того, чтобы играть и играть качественно и развиваться дальше. Может быть, Европа придет уже чуть позже через Казахстан, через, может быть, какую-то зарплату, которую тоже надо получать, все-таки Абдихоликову не 20 лет.

Просто тут ситуация в том, что Абдихоликов - премьер высшей лиги, который ее, по сути, разорвал на запчасти, и он уезжает даже не в топ-команду Казахстана, при этом уезжает в структуру Александра Седнева, куда зачастую попадают игроки, которым нужен своеобразный "отогрев", чтобы они могли выдохнуть и показать себя с лучшей стороны", - сказал Ходасевич.

Напомним, что 25-летний Абдихоликов стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси-2022, забив 26 мячей за "Энергетик-БГУ". При этом он является игроком сборной Узбекистана, в которую вызывается с 2018 года.

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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