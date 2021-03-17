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Неэффективный стартовый натиск и угасающее преимущество. "Кайрат" испытывает проблемы с реализацией в первом тайме

Что будет делать Шпилевский?

Неэффективный стартовый натиск и угасающее преимущество. "Кайрат" испытывает проблемы с реализацией в первом тайме
Штрели Мамба. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" стартовал в OLIMPBET-чемпионате Казахстана, казалось бы, с уверенной победы над "Жетысу". Однако корреспондент Vesti.kz, анализируя последние матчи алматинцев, приходит к выводу, что атака "желто-черных" нуждается в улучшении.

Южане в количественном плане в атаке располагают едва ли не самым солидным подбором игроков. Безусловно, при определенном уровне сыгранности это должно перерасти в качество. Конечно, говорить сейчас о том, что линия нападения несостоятельна, будет относительно неверным. Впрочем, определенные тенденции наметились.

В трех последних матчах с начала сезона забито семь мячей. Но в первом тайме состоялся только один гол, остальные шесть были зафиксированы во второй половине игры. При этом в начале некоторых матчей преимущество "желто-черных" было очевидным.

Так, в первом тайме игры с "Тоболом" в полуфинале Суперкубка отличился игрок центра поля Небойша Косович. Во второй половине этой встречи забивали форвард Артур Шушеначев и вингер Гулжигит Алыкулов

По ходу матча за третье место с "Шахтером" Алексею Шпилевскому приходилось бросать в бой основных игроков. Оба мяча действующих чемпионов были оформлены во втором тайме. Один на счету защитника Дениса Полякова, а победный у вингера Штрели Мамбы.

Наконец, в недавнем матче первого тура чемпионата с "Жетысу" алматинцы свое преимущество реализовали во втором тайме, на 69-й и 72-й минутах отличились Косович и Алыкулов. "Желто-черные" выиграли в меньшинстве и с сухим счетом - все атрибуты уверенной победы. Но определенный накал, драматизм и нервозность уже проглядывались. Выиграть у "Жетысу", который стал скромнее как в финансовом, так и в кадровом плане, действующий чемпион обязан был при любом раскладе. Но будет ли все так благоприятно складываться в играх с более сильными соперниками?

Да, атакующий потенциал "Кайрата" велик. Однако из центральных нападающих забивал только Шушеначев. А самый ранний гол в этом сезоне команде удался лишь на 40-й минуте, то есть практически целый тайм игроки пристреливаются. А во второй половине в прошедших матчах наиболее популярное время для голов с 63-й по 72-ю минуты - в этот период забито четыре мяча из семи. То есть, несмотря на интенсивность, безголевым остается почти половина тайма.

Впереди у "Кайрата" встречи с более сильными по классу соперниками, и здесь сценарии матчей могут отличаться от того, что были с "Жетысу", и быть не совсем благоприятными для "желто-черных" в плане текущего счета, когда для того, чтобы отыграться, будет мало времени. Хотя в Суперкубке "Кайрат" сподобился на эффектные камбэки.

Напомним, в 2020 году "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. В чемпионате нынешнего сезона стартовал с победы над "Жетысу". 19 марта алматинцы проведут выездную встречу с "Кайсаром". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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Метки:
КПЛ-2021 Жетысу ФК Тобол ФК Кайрат ФК Суперкубок Казахстана Поляков Денис Мамба Штрели

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