Названы условия возрождения ФК "Иртыш"

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков высказался о долгах и будущем футбольного клуба "Иртыш", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Футбольный клуб "Иртыш" имеет большой объем долгов. Мы эту работу ведем, но необходимо время, потому что нужна реабилитация и покрытие всех этих долгов, чтобы уже беспрепятственно участвовать в дальнейшем (чемпионате). И если мы в ближайшие 1,5-2 года... Эта задача очень сложная. Потому что объем долгов, повторюсь, очень большой. И мы для себя ставим задачу (ее покрыть) - никто его не собирается банкротить. Клуб с большой историей, но из-за финансовых долгов он не мог дальше участвовать в чемпионате. Поэтому, я думаю, необходимо больше времени для того, чтобы разобраться, расчистить все долги и после этого уже станет вопрос о дальнейшем участии", - сказал Скаков на пресс-конференции в СЦК.

Напомним, что в мае 2020 года было объявлено о снятии "Иртыша" с чемпионата Казахстана. Причинами стали нехватка денежных средств и отказ главного спонсора от финансирования клуба. В отношении бывшей дирекции были выявлены нарушения, о чем было сообщено в Антикоррупционную службу.