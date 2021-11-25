 fTqX0EKdC61duTi7LqgMWW7YXpVyFCJcBGXbxT0a
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Названы условия возрождения ФК "Иртыш"

Названы условия возрождения ФК "Иртыш"
©ФК "Иртыш"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков высказался о долгах и будущем футбольного клуба "Иртыш", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Футбольный клуб "Иртыш" имеет большой объем долгов. Мы эту работу ведем, но необходимо время, потому что нужна реабилитация и покрытие всех этих долгов, чтобы уже беспрепятственно участвовать в дальнейшем (чемпионате). И если мы в ближайшие 1,5-2 года... Эта задача очень сложная. Потому что объем долгов, повторюсь, очень большой. И мы для себя ставим задачу (ее покрыть) - никто его не собирается банкротить. Клуб с большой историей, но из-за финансовых долгов он не мог дальше участвовать в чемпионате. Поэтому, я думаю, необходимо больше времени для того, чтобы разобраться, расчистить все долги и после этого уже станет вопрос о дальнейшем участии", - сказал Скаков на пресс-конференции в СЦК.

Напомним, что в мае 2020 года было объявлено о снятии "Иртыша" с чемпионата Казахстана. Причинами стали нехватка денежных средств и отказ главного спонсора от финансирования клуба. В отношении бывшей дирекции были выявлены нарушения, о чем было сообщено в Антикоррупционную службу.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Иртыш ФК КПЛ-2021

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:56
Футбол
"Что-то во мне увидели". Новый тренер "Астаны" - о переговорах, трансферном бане, своей зарплате и других вариантах "Что-то во мне увидели". Новый тренер "Астаны" - о переговорах, трансферном бане, своей зарплате и других вариантах
Сегодня , 15:34
Футбол
Новый главный тренер "Астаны" ответил на предложение возглавить сборную Казахстана Новый главный тренер "Астаны" ответил на предложение возглавить сборную Казахстана
Сегодня , 14:51
Футбол
Проблема в стиле и статусе? Почему возникла неопределенность по контракту Бердыева с "Кайратом" Проблема в стиле и статусе? Почему возникла неопределенность по контракту Бердыева с "Кайратом"
Сегодня , 14:03
Футбол
Названы условия возрождения ФК "Иртыш" Названы условия возрождения ФК "Иртыш"
Сегодня , 09:50
Футбол
Экс-тренер "Кайрата" назвал фаворита и исход матча с "Базелем" в Лиге конференций Экс-тренер "Кайрата" назвал фаворита и исход матча с "Базелем" в Лиге конференций
Вчера , 23:10
Футбол
Барсегян после ухода из "Астаны" прибыл в новый клуб Барсегян после ухода из "Астаны" прибыл в новый клуб
Вчера , 19:21
Футбол
Уходит или остается в "Астане"? Исламбек Куат подписал контракт Уходит или остается в "Астане"? Исламбек Куат подписал контракт
Вчера , 16:42
Футбол
Бердыев рассказал, будет ли продлен его контракт с "Кайратом" Бердыев рассказал, будет ли продлен его контракт с "Кайратом"
Вчера , 15:52
Футбол
Нужна замена Вагнеру. Что ждет атаку "Кайрата" после ухода бразильца Нужна замена Вагнеру. Что ждет атаку "Кайрата" после ухода бразильца
Вчера , 15:18
Футбол
Дебютант КПЛ уволил весь тренерский штаб Дебютант КПЛ уволил весь тренерский штаб
Вчера , 13:58
Футбол
"Кайрат" захотел переманить футболиста за миллион евро у чемпиона КПЛ-2021 "Кайрат" захотел переманить футболиста за миллион евро у чемпиона КПЛ-2021
Вчера , 13:14
Футбол
"Он вряд ли будет главным тренером ЦСКА". Агент - о перспективах Бабаяна в РПЛ и трансфере казахстанца в Европу "Он вряд ли будет главным тренером ЦСКА". Агент - о перспективах Бабаяна в РПЛ и трансфере казахстанца в Европу
Вчера , 10:53
Футбол
Выбивали "Кайрат" из еврокубков, были в "МанСити" и "Боруссии". Какие игроки могли бы усилить команду Бердыева Выбивали "Кайрат" из еврокубков, были в "МанСити" и "Боруссии". Какие игроки могли бы усилить команду Бердыева
Вчера , 08:25
Футбол
В клубе КПЛ грядут изменения. Должность может получить воспитанник В клубе КПЛ грядут изменения. Должность может получить воспитанник
23 ноября, 21:36
Футбол
Холод и позднее начало матчей. Почему "Кайрату" нужен новый стадион или модернизация старого Холод и позднее начало матчей. Почему "Кайрату" нужен новый стадион или модернизация старого
23 ноября, 20:16
Футбол
"Кайрат" устроит торжественные проводы Вагнеру Лаву "Кайрат" устроит торжественные проводы Вагнеру Лаву
23 ноября, 20:04
Футбол
Вагнер Лав объявил об уходе из "Кайрата" и пригласил болельщиков на прощальный матч Вагнер Лав объявил об уходе из "Кайрата" и пригласил болельщиков на прощальный матч
23 ноября, 19:45
Футбол
Футболист сборной Казахстана попал в сферу интересов "Астаны" и клуба РПЛ Футболист сборной Казахстана попал в сферу интересов "Астаны" и клуба РПЛ
23 ноября, 19:10
Футбол
Давид Лория после увольнения из "Астаны" пройдет стажировку в клубе Швейцарии Давид Лория после увольнения из "Астаны" пройдет стажировку в клубе Швейцарии
23 ноября, 18:44
Футбол
"Кайрат" станет чемпионом в следующем году". Селюк - о Бердыеве, Тихонове и отмене лимита в КПЛ "Кайрат" станет чемпионом в следующем году". Селюк - о Бердыеве, Тихонове и отмене лимита в КПЛ
23 ноября, 16:32
Футбол
"Ордабасы" пал сразу, "Астана" держалась до конца. Какие клубы в КПЛ больше всего "пострадали" от Вагнера Лава "Ордабасы" пал сразу, "Астана" держалась до конца. Какие клубы в КПЛ больше всего "пострадали" от Вагнера Лава
23 ноября, 14:14
Футбол
Сравнение с Алипом, гол-шедевр и доверие Благоевича. В "Каспии" расцвел новый защитник для сборной Казахстана Сравнение с Алипом, гол-шедевр и доверие Благоевича. В "Каспии" расцвел новый защитник для сборной Казахстана
23 ноября, 11:45
Футбол
Назван самый недисциплинированный футболист в КПЛ-2021 Назван самый недисциплинированный футболист в КПЛ-2021
22 ноября, 23:21
Футбол
"Есть футболисты получше". Андрей Тихонов после ухода из "Астаны" оценил игру Вагнера Лава в "Кайрате" "Есть футболисты получше". Андрей Тихонов после ухода из "Астаны" оценил игру Вагнера Лава в "Кайрате"
22 ноября, 22:14
Футбол
Сначала успокаивают, потом решают. Когда "Кайрат" при Бердыеве забивает больше всего голов Сначала успокаивают, потом решают. Когда "Кайрат" при Бердыеве забивает больше всего голов
22 ноября, 20:02
Футбол
Начало заката? "Астана" впервые за восемь лет осталась без трофеев Начало заката? "Астана" впервые за восемь лет осталась без трофеев
22 ноября, 19:18
Футбол
Развитие молодежи, узнаваемый стиль и отсутствие опыта. Какой будет "Астана" при новом тренере Развитие молодежи, узнаваемый стиль и отсутствие опыта. Какой будет "Астана" при новом тренере
22 ноября, 14:30
Футбол
Воспитанник "Зенита", капитан "Сочи" и резервист "Рубина". Кого Бердыев может взять основным вратарем в "Кайрат" из РПЛ Воспитанник "Зенита", капитан "Сочи" и резервист "Рубина". Кого Бердыев может взять основным вратарем в "Кайрат" из РПЛ
22 ноября, 11:14
Футбол
Чемпион КПЛ-2021 захотел сохранить своего лидера Чемпион КПЛ-2021 захотел сохранить своего лидера
22 ноября, 09:30
Футбол
"Кайрат" сделал заявление о Бердыеве "Кайрат" сделал заявление о Бердыеве
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus