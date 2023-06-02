Названы сроки летнего трансферного окна в Казахстане

На заседании Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола были утверждены сроки Второго регистрационного периода для профессиональных футбольных клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ПФЛК.
Клубы Профессиональной футбольной лиги Казахстана предварительно согласовали и передали на рассмотрение Исполнительному комитету КФФ даты начала и окончания "летнего трансферного окна" сезона 2023 года, а именно с 26 июня по 24 июля.
По результатам проведенного совещания Исполнительный комитет КФФ поддержал предложение клубов и утвердил Второй регистрационный период в указанные сроки.
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