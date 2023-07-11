Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Названо количество участников и неудачников чемпионата Казахстана в сезоне-2024

Названо количество участников и неудачников чемпионата Казахстана в сезоне-2024
©ПФЛК

Телеграм-канал "Серый CARDINAL" рассказал об итогах Общего собрания ПФЛК, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Пишут, что итогам заседания Общего Собрания ПФЛК якобы примут решение о сохранении текущего количества команд-участниц КПЛ-2024. Ещё одно якобы важное решение: в Первую Лигу вылетают не две, а три команды. Столько поднимутся наверх. Но тогда борьба за выживание в КПЛ сильно обострится", - пишет источник.

Напомним, что в КПЛ-2023 представлены 14 клубов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 15 12 2 1 33-10 38
2 Астана 16 12 2 2 23-13 38
3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28
4 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25
5 Кайрат 14 7 3 4 28-22 24
6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23
7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21
8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19
9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16
10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15
11 Окжетпес 15 4 2 9 14-20 14
12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10
13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10
14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
ПФЛК КПЛ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 23:42
КПЛ
©instagram.com/stipeloncar_44/ "Астана" официально представила игрока европейской сборной перед матчем Лиги чемпионов
Вчера , 23:23
КПЛ
©ФК "Тобол" Казахстанский бизнесмен стал новым спонсором "Тобола"
Вчера , 22:25
КПЛ
©ФК "Тобол" "Астана" официально представила Марочкина
Вчера , 21:10
КПЛ
©ФК "Тобол" Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" получил работу в казахстанском клубе
Вчера , 20:31
КПЛ
©instagram.com/stipeloncar_44 "Астана" подписала новичка перед стартом в Лиге чемпионов
Вчера , 20:18
КПЛ
©ФК "Тобол" Футболист сборной Казахстана перешел в "Астану"
Вчера , 16:59
КПЛ
©ПФЛК Названо количество участников и неудачников чемпионата Казахстана в сезоне-2024
Вчера , 15:32
КПЛ
©ФК "Кайрат" Яцек Гуральски может вернуться в "Кайрат"
Вчера , 14:58
КПЛ
©ФК "Шахтер" Игравший в "Атлетико" и "Монако" казахстанец перешел в клуб КПЛ
Вчера , 10:30
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" объявил об уходе легионера и молодого казахстанца
10 июля, 22:35
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Видеообзор разгромной победы "Ордабасы" в чемпионате Казахстана
10 июля, 21:57
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" после разгрома настиг "Астану" в чемпионате Казахстана
10 июля, 18:19
КПЛ
©ФК "Каспий" Кандидат в сборную Казахстана перешел в "Ордабасы"
10 июля, 16:10
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" выставят на торги. Известны подробности
10 июля, 12:50
КПЛ
©ФК "Каспий" Нападающий после ухода из казахстанского клуба перешел к участнику Лиги чемпионов
10 июля, 12:30
КПЛ
©ФК "Ордабасы" В "Ордабасы" прокомментировали трансферы игрока сборной Казахстана и звездного легионера
10 июля, 07:33
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Прямая трансляция матча КПЛ "Окжетпес" - "Ордабасы"
9 июля, 23:22
КПЛ
©instagram.com/fcmaqtaaral Казахстанский клуб нашел усиление в полузащиту
9 июля, 20:28
КПЛ
©instagram.com/fc.turan Главный претендент на выход в премьер-лигу столкнулся с финансовыми трудностями
9 июля, 19:19
КПЛ
©Lelo.ge Грузинский футболист определился со своим будущим после ухода из казахстанского клуба
9 июля, 16:56
КПЛ
©ФК "Кайрат" Экс-тренер "Кайрата" подтвердил интерес со стороны сборной Беларуси
9 июля, 14:31
КПЛ
©ФК "Аксу" Игрок сборной Кыргызстана покинул "Аксу"
9 июля, 14:07
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" уберет легионера из заявки на Лигу чемпионов
9 июля, 10:32
КПЛ
©ФК "Каспий" "Каспий" покинул нападающий сборной Беларуси
9 июля, 08:00
КПЛ
©championat.com/ "Кайрат" может подписать экс-игрока ЦСКА и сборной России
8 июля, 17:58
КПЛ
©ФК "Астана" Астанов и Кенесов заинтересовали "Бешикташ"
7 июля, 18:35
КПЛ
©ФК "Туран" Казахстанский клуб подписал воспитанника "Кайрата"
7 июля, 16:57
КПЛ
©ФК "Актобе" Самородов может уехать из "Актобе" в зарубежный чемпионат
6 июля, 14:52
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Игрок сборной Украины перешел в клуб КПЛ
6 июля, 11:49
КПЛ
©football24.ua Участник Евро-2020 может оказаться в чемпионате Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus