Названо количество участников и неудачников чемпионата Казахстана в сезоне-2024

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"Пишут, что итогам заседания Общего Собрания ПФЛК якобы примут решение о сохранении текущего количества команд-участниц КПЛ-2024. Ещё одно якобы важное решение: в Первую Лигу вылетают не две, а три команды. Столько поднимутся наверх. Но тогда борьба за выживание в КПЛ сильно обострится", - пишет источник.
Напомним, что в КПЛ-2023 представлены 14 клубов.
Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"
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