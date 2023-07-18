Названа внушительная зарплата иностранца из "Тобола"

Белорусский спортивный журналист Николай Ходасевич на своем YouTube-канале поделился информацией о зарплате полузащитника "Тобола" Павла Забелина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его информации, белорусский футболист, который недавно перешел в костанайский клуб, зарабатывает 15 тысяч долларов (свыше 6,66 миллионов тенге).

"Что такое уехать из чемпионата Беларуси в Казахстан? Это когда твоя зарплата под лимитами в Беларуси, а ты уезжаешь в Казахстан или в Россию, и твоя зарплата увеличивается в дикие разы. То есть, (Павел) Забелин получал несколько тысяч долларов в солигорском "Шахтере", и переезжает он в "Тобол". У него зарплата, допустим, по моей информации 15 тысяч, но по моей же информации, Казахстан так устроен, что далеко не все деньги достаются игроку. Это тоже нужно учитывать. По крайней мере это не две тысячи, для того чтобы поехать, и для того чтобы, в конце концов, зарабатывать. С одной стороны лимиты, а с другой стороны, есть такой чемпионат, который платит", - сообщает Ходасевич.