Названа причина затянувшегося назначения экс-тренера сборной Казахстана в клуб КПЛ

Российский тренер Виктор Кумыков является одним из вероятных кандидатов на пост наставника "Кайсара", сообщает телеграм-канал "Серый CARDINAL". Кызылординский клуб в этом году занял второе место в первой лиге и вернулся в высший дивизион.

Отмечается, что Виктора Балютовича формально должны завести к акиму области Нурлыбеку Налибаеву (еще не заводили). Поэтому контракт пока не подписан. Не исключено, что в итоге окажется другой наставник, но главным кандидатом является все же Кумыков.

Добавим, что Кумыков уже тренировал "Кайсар" в период 2003-2004 годов. Также он руководил такими казахстанскими командами, как "Шахтер", "Атырау", "Елимай", "Есиль" и "Ордабасы". С карагандинцами дважды выигрывал КПЛ (2011, 2012), а еще выводил их в групповую стадию еврокубков.

Кроме того, был ассистентом главного тренера сборной Казахстан по футболу в 2014-2015 годах, когда ее возглавлял Юрий Красножан.

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