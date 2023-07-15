Названа главная проблема "Кайрата" в КПЛ

Главный тренер алматинского "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал победу над "Окжетпесом" в 15-ом туре казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Игра прошла в Кокшетау и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

- Поздравляю всех болельщиков и игроков с победой! Для нас, на данном этапе, важен результат. Радует, что мы сыграли на ноль. Не радует, что при таком обилии голевых моментов, мы не забили больше мячей. Я считаю, что мы должны были забивать намного больше. Еще хочу сказать, что это прекрасный стадион, но атмосфера сегодня не была футбольной. Это не красит наш футбол, когда команды играют не в тех условиях, в которых должны. Имею в виду, что "Окжетпес" играет не на домашней арене, нет болельщиков. Спасибо тем, кто пришёл поддержать как нашу команду, так и "Окжетпес".

- Есть информация об интересе к Галымжану Кенжебеку и Артуру Шушеначеву со стороны российских клубов. Как это прокомментируете?

- Никак. На данный момент и Галымжан, и Артур - игроки футбольного клуба "Кайрат". Вы все прекрасно знаете нашу стратегию - мы хотим развивать молодых игроков, чтобы они росли и уходили в более сильные чемпионаты. В этом вопросе мы открыты на любого нашего игрока.

- Каково состояние Виктора Васина?

- Пока не могу сказать. Он получил болезненный удар в голеностоп. Он испытывал болезненные ощущения и не мог наступать. В ближайшее время мы проведём обследование, завтра вернёмся и всё будет ясно. А так, пока ничего не могу сказать.

- Трансферное окно еще открыто. Будут ли усиления в команде?

- Думаю, у нас вряд ли будут какие-то усиления в это трансферное окно. Мы можем и привлекаем игроков из "Кайрат-Жастар". Мы в этом видим усиление нашей команды. Что касается трансферов извне, то всё возможно, но на данный момент ни с кем не ведутся переговоры.

- Сегодня у Артура Шушеначева был хороший момент, когда он мог отдать передачу, но решил пробить сам. Понятно, что он нападающий и хочет забивать, но эти моменты могли стоить команде результата.

- Мы с каждым игроком общаемся. Обязательно проведем видеоанализ, выскажем свое мнение, а Артур выскажет свое мнение. Определенный разговор будет. Это нормальная ситуация. Если бы мы забивали все моменты, которые у нас появляются, то сегодня счет на табло был бы совсем другим. Причем, как с нашей стороны, так и со стороны "Окжетпеса". То, что нападающий хочет забить - это похвально. Мы стремимся к тому, чтобы игроки группы атаки забивали голы. Один мяч - это очень мало. Мы создаем много моментов и хотим, чтобы реализация была гораздо выше.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 15 9 4 2 28-13 31 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 15 6 4 5 18-19 22 8 Кайсар 15 6 2 7 18-19 20 9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ