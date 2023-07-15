Названа главная проблема "Кайрата" в КПЛ

Главный тренер алматинского "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал победу над "Окжетпесом" в 15-ом туре казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.
Игра прошла в Кокшетау и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
- Поздравляю всех болельщиков и игроков с победой! Для нас, на данном этапе, важен результат. Радует, что мы сыграли на ноль. Не радует, что при таком обилии голевых моментов, мы не забили больше мячей. Я считаю, что мы должны были забивать намного больше. Еще хочу сказать, что это прекрасный стадион, но атмосфера сегодня не была футбольной. Это не красит наш футбол, когда команды играют не в тех условиях, в которых должны. Имею в виду, что "Окжетпес" играет не на домашней арене, нет болельщиков. Спасибо тем, кто пришёл поддержать как нашу команду, так и "Окжетпес".
- Есть информация об интересе к Галымжану Кенжебеку и Артуру Шушеначеву со стороны российских клубов. Как это прокомментируете?
- Никак. На данный момент и Галымжан, и Артур - игроки футбольного клуба "Кайрат". Вы все прекрасно знаете нашу стратегию - мы хотим развивать молодых игроков, чтобы они росли и уходили в более сильные чемпионаты. В этом вопросе мы открыты на любого нашего игрока.
- Каково состояние Виктора Васина?
- Пока не могу сказать. Он получил болезненный удар в голеностоп. Он испытывал болезненные ощущения и не мог наступать. В ближайшее время мы проведём обследование, завтра вернёмся и всё будет ясно. А так, пока ничего не могу сказать.
- Трансферное окно еще открыто. Будут ли усиления в команде?
- Думаю, у нас вряд ли будут какие-то усиления в это трансферное окно. Мы можем и привлекаем игроков из "Кайрат-Жастар". Мы в этом видим усиление нашей команды. Что касается трансферов извне, то всё возможно, но на данный момент ни с кем не ведутся переговоры.
- Сегодня у Артура Шушеначева был хороший момент, когда он мог отдать передачу, но решил пробить сам. Понятно, что он нападающий и хочет забивать, но эти моменты могли стоить команде результата.
- Мы с каждым игроком общаемся. Обязательно проведем видеоанализ, выскажем свое мнение, а Артур выскажет свое мнение. Определенный разговор будет. Это нормальная ситуация. Если бы мы забивали все моменты, которые у нас появляются, то сегодня счет на табло был бы совсем другим. Причем, как с нашей стороны, так и со стороны "Окжетпеса". То, что нападающий хочет забить - это похвально. Мы стремимся к тому, чтобы игроки группы атаки забивали голы. Один мяч - это очень мало. Мы создаем много моментов и хотим, чтобы реализация была гораздо выше.
Загрузка матч-центра...
Реклама