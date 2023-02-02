Назван новый клуб футболиста сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Аслан Дарабаев определился с местом продолжения карьеры. Он перейдет в костанайский "Тобол", сообщает KazFootball.kz.

Последним клубом Дарабаева была столичная "Астана". За действующих чемпионов футболист сыграл 30 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

За "Тобол" он уже выступал в 2018 году. Также в карьере 34-летнего хавбека были павлодарский "Иртыш", талдыкорганский "Жетысу", актауский "Каспий", алматинский "Кайрат", карагандинский "Шахтер" и "Актобе".

В казахстанскую сборную привлекается с 2014 года. В активе имеет четыре матча за молодежную сборную.

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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