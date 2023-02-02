Назван новый клуб футболиста сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Аслан Дарабаев определился с местом продолжения карьеры. Он перейдет в костанайский "Тобол", сообщает KazFootball.kz.
Последним клубом Дарабаева была столичная "Астана". За действующих чемпионов футболист сыграл 30 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач.
За "Тобол" он уже выступал в 2018 году. Также в карьере 34-летнего хавбека были павлодарский "Иртыш", талдыкорганский "Жетысу", актауский "Каспий", алматинский "Кайрат", карагандинский "Шахтер" и "Актобе".
В казахстанскую сборную привлекается с 2014 года. В активе имеет четыре матча за молодежную сборную.
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