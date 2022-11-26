Назван лучший тренер КПЛ-2022

Профессиональная футбольная лига Казахстана назвала лучшего тренера КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В сезоне 2022 года приз имени Леонида Остроушко выиграл Андрей Карпович, который успел в течение года поработать с двумя клубами чемпионата "Кызыл-Жар" и "Актобе", выиграв с последними серебряные медали чемпионата.

Специалист в течение года три раза признавался лучшим тренером месяца, выиграв опрос среди коллег в июне, августе и сентябре.

По две победы в ежемесячных голосованиях одержали обладатель Кубка Казахстана Александр Седнев (апрель, июль) из "Ордабасы", а также Константин Горовенко, успевший выиграть опросы с двумя своими клубами - в мае с "Атырау" и в октябре с "Мактааралом".

Одна победа в опросе также на счету тренера "Каспия" Николая Костова Николова, который был признан лучшим на старте сезона в марте.

В прошлом году приз имени Леонида Остроушко выиграл тогдашний тренер "Тобола" Александр Москаленко.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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