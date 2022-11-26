Назван лучший тренер КПЛ-2022

Профессиональная футбольная лига Казахстана назвала лучшего тренера КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В сезоне 2022 года приз имени Леонида Остроушко выиграл Андрей Карпович, который успел в течение года поработать с двумя клубами чемпионата "Кызыл-Жар" и "Актобе", выиграв с последними серебряные медали чемпионата.
Специалист в течение года три раза признавался лучшим тренером месяца, выиграв опрос среди коллег в июне, августе и сентябре.
По две победы в ежемесячных голосованиях одержали обладатель Кубка Казахстана Александр Седнев (апрель, июль) из "Ордабасы", а также Константин Горовенко, успевший выиграть опросы с двумя своими клубами - в мае с "Атырау" и в октябре с "Мактааралом".
Одна победа в опросе также на счету тренера "Каспия" Николая Костова Николова, который был признан лучшим на старте сезона в марте.
В прошлом году приз имени Леонида Остроушко выиграл тогдашний тренер "Тобола" Александр Москаленко.
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