Назван лучший нападающий КПЛ-2021

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела голосование с целью определения лучшего нападающего сезона-2021 в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В нем приняли участие главные тренеры, капитаны и руководители команд-участников лиги. Респондентам были предложены по три лучших кандидата сезона. С этого сезона приз лучшему нападающему сезона носит имя одного из ярчайших футболистов в истории казахстанского футбола – Сергея Прокопьевича Квочкина.

По итогам сезона 2021 года лучшим нападающим стал игрок "Кайрата" и сборной Казахстана Артур Шушеначев. 23-летний футболист в этом сезоне дебютировал в составе главной команды страны, а на клубном уровне стал лучшим бомбардиром чемпионата среди казахстанских игроков. Всего Шушеначев забил 12 мячей в в КПЛ, пять – в Кубке, один – в Суперкубке, также четыре раза отметился результативными действиями в еврокубках.

На втором месте в голосовании оказался еще один игрок линии атаки алматинской команды – Вагнер Лав. 37-летний бразилец, хоть и не показал сверх результативности, но был полезен во всех турнирах, в которых принимал участие алматинский клуб. Вагнер забил семь голов и отдал шесть результативных передач в Чемпионате, набил статистику 4+2 в еврокубках, а также отметился тремя голами и двумя ассистами Кубке Казахстана.

Тройку лучших нападающих замкнул форвард "Тобола" Игорь Сергеев. Новоиспеченный чемпион Казахстана начал сезон в "Актобе", за который отличился семь раз. В "Тоболе" к своей индивидуальной статистике он добавил еще три гола в рамках КПЛ, четыре – в Кубке и два в Лиге конференций УЕФА.