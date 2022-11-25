Назван лучший молодой футболист Казахстана 2022 года

Определился лучший молодой футболист Казахстана 2022 года по итогам опроса главных тренеров и капитанов команд чемпионата страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.
С сезона 2021 года по инициативе ПФЛК приз лучшему молодому игроку носит имя прославленного ветерана казахстанского футбола Анатолия Ионкина.
Как сообщает пресс-служба ПФЛК, по итогам голосования им был признан полузащитник "Актобе" и сборной Казахстана Максим Самородов. 20-летний игрок сыграл в чемпионате 22 матча, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.
Вторым в списке стал футболист "Кайрата" Адилет Садыбеков, дебютировавший за сборную Казахстана.
На третьем месте расположился нападающий "Тараза" Абылайхан Жумабек, забивший 12 голов во всех национальных турнирах.
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