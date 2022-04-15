Назван лучший гол пятого тура КПЛ-2022

Гол защитника "Шахтера" Тимура Досмагамбетова, по мнению читателей Vesti.kz, признан лучшим в пятом туре КПЛ-2022.

Игрок "горняков" в матче с "Махтааралом" отметился очередным, эффектным голом. На 27-й минуте встречи Досмагамбетов точно пробил метров с 30, после чего мяч, ударившись о перекладину, пересек линию ворот. "Горняки" одержали в этой игре разгромную победу со счетом 5:1.

За это взятие ворот проголосовало 38 процентов читателей.

Второе место занял Айбол Абикен из "Аксу". Его гол в ворота "Актобе" набрал 29 процентов. Взятие ворот в исполнении Жерара Гоу ("Актобе"), поразившего ворота "Аксу" ударом пяткой, понравилось 13 процентам голосовавших. Жоао Пауло из "Кайрата" набрал 11 процентов, а замкнул топ-5 Макс Эбонг из "Астаны" - девять процентов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Астана 5 3 0 2 6-5 9 6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7 9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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