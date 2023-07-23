Натурализованный новичок сборной Казахстана отказался играть в КПЛ

27-летний российский полузащитник Александр Зуев, получивший гражданство Казахстана, отказался от возможности перехода в клубы Турции и Казахстана, передает Sport24.
Игрок, который становился победителем Евро-2013 до 17 лет в составе сборной России, хочет продолжить карьеру в Европе. Но в случае поступления достойного предложения готов остаться и на родине.
Напомним, с февраля 2023 года Зуев играл в российских "Крыльях Советов". В июне он принял гражданство Казахстана.
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