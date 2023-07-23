Натурализованный новичок сборной Казахстана отказался играть в КПЛ

27-летний российский полузащитник Александр Зуев, получивший гражданство Казахстана, отказался от возможности перехода в клубы Турции и Казахстана, передает Sport24.

Игрок, который становился победителем Евро-2013 до 17 лет в составе сборной России, хочет продолжить карьеру в Европе. Но в случае поступления достойного предложения готов остаться и на родине.

Напомним, с февраля 2023 года Зуев играл в российских "Крыльях Советов". В июне он принял гражданство Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ