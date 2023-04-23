Наставник сенсационного лидера КПЛ раскритиковал судейство после прерванной победной серии

Главный тренер "Кызыл-Жара" Али Алиев, комментируя матч седьмого тура КПЛ с "Каспием", в котором его команда впервые в сезоне потеряла очки, выступил с критикой в адрес судейства, сообщают Vesti.kz. Он отметил, что такие моменты не украшают чемпионат.

Напомним, накануне встреча в Петропавловске завершилась со счетом 1:1. "Кызыл-Жар", который в этом сезоне сенсационно лидирует в чемпионате, прервал победную серию, состоявшую из шести матчей.

"Что хотелось бы поблагодарить ребят. Очень сложно, короткий период - игры друг на друга наслаиваются. Дали некоторой группе ребят передохнуть. Может быть, где-то и ошибка была - надо было держать. Но скажу так - они тоже люди, у которых есть ограниченные ресурсы. Считаю, что в первом тайме немного недопоняли. Ребят убеждали их, что центр будет насыщенный, нужно правильно в обороне сыграть. К сожалению, два момента, которые создал соперник, пришли именно по центру после того, как не смогли перекрыть линии передач.

Что касается второго тайма, то вы все видели, что "Кызыл-Жар" преобладал. Были созданы моменты, к сожалению, не смогли их реализовать. Еще раз говорю, это исполнительское мастерство, и я благодарен ребятам, что они выполняют установку - они заходят в штрафную. Не хватает завершающего удара, мы на тренировках уделяем огромное внимание этому компоненту, и я надеюсь, что он рано или поздно даст о себе знать. И в играх у нас будет реализация еще выше.

Хочу заострить внимание на пенальти, который был назначен. Не знаю, почему господин Кучин все время, когда сидит на ВАР, зовет главного арбитра, чтобы посмотреть эпизод. А здесь просто проигнорировал и не пошел. По ракурсам когда повторы просматриваешь, то видно, что Наумов вообще даже не касался Панцулая. Как-то странно повели себя арбитры в VAR и особенно главный судья Кучин. Он даже не соизволил пойти посмотреть и убедиться, что правильное или неправильное его решение. Наверное, и комната VAR не до конца просмотрела.

Вопросы есть, конечно, к арбитражу. Просто не украшают такие моменты... Тем более, что он международник и претендует на этот класс. Там даже был момегнт с отложенной желтой карточкой. Отложи ее, дай атаку провести. Он срывает атаку с отложенной желтой карточкой, а потом еще придумывает отмазки: "Я спиной стоял". Ну, это не наши проблемы. Ты неправильно выбрал позицию значит. Не хочется жаловаться, но также не хочется, чтобы труд людей такие моменты отбирали.

В целом, благодарю ребят, работа идет, трудятся. Сами понимают, что забрались высоко и там нужна совсем другая концентрация, совсем другое отношение, и они это понимают и перестраиваются. И кроме слов восхищения у меня к парням ничего нет", - сказал Алиев на пресс-конференции.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Астана 7 5 0 2 10-9 15 3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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