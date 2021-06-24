"Наша мотивация - это таблица". Тренер "Кайрата" - о разгроме над "Каспием" и роли Бердыева

Исполняющий обязанности главного тренера "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал пресс-службе клуба прошедший матч против "Каспия". В рамках 17-го тура КПЛ алматинцы на своем поле победили со счетом 5:1.

- Кирилл Сергеевич, с победой! Ваши комментарии после крупной победы?

- Спасибо большое! И вас с победой! Всегда приятно играть с болельщиками. К сожалению, на подготовку к матчам мало времени, но то, что мы планировали, игроки старались выполнять. Это их победа, многое получалось. Для нас важен каждый матч.

- Команда в последних матчах выглядит свежее и играет с большим желанием, можно сказать, что футболисты выходят на пик игровой формы?

- Выходим мы на пик формы или нет - покажут матчи еврокубков. Мы видим, что игроки играют с большим желанием и это здорово. На данный момент наша мотивация - это турнирная таблица. И то место, которое мы сейчас занимаем - оно нас не устраивает.

- Мы заметили, что Курбан Бекиевич делает заметки по ходу игры, поделитесь, пожалуйста, какова его роль, оказывает ли он вам помощь, делится своими мыслями?

- Роль Курбана Бекиевича известна - он советник президента по спортивным вопросам. Я благодарен клубу, что у меня есть возможность общаться с Курбаном Бекиевичем каждый день. Для меня это неоценимый опыт. Конечно, мы тесно взаимодействуем, обсуждаем и анализируем тренировки и матчи, обмениваемся мнениями. Мы хотим улучшать качество нашей игры, хотим развивать и обучать игроков, для этого нам всем нужно много работать. Впереди важный с турнирной точки зрения матч с "Тоболом" и нам нужно хорошо подготовиться.

Напомним, что следующую игру "Кайрат" проведет на выезде с "Тоболом" 28 июня, а "Каспий" в этот день дома примет "Туран". Турнирная таблица КПЛ-2021 приведена по этой ссылке.

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