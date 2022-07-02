Нападающий сборной Казахстана нашел новый клуб

Бывший нападающий сборной Казахстана Бауыржан Турысбек нашел себе новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
30-летний форвард стал игроком "Жетысу", выступающего в первой лиге. Этот сезон Турысбек начинал в "Атырау", а до этого девять месяцев находился без клуба.
В составе "нефтяников" он принял участие в девяти матчах КПЛ, но своей игрой не убедил тренерский штаб и стороны прекратили сотрудничество.
На счету Турысбека 14 матчей за сборную Казахстана и три гола. Также он выступал за "Спартак", "Сункар", "Тобол", "Кайрат", "Жетысу", "Шахтер" и "Тараз", есть опыт игры в чемпионате Сербии.
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