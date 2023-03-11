Нападающий казахстанского клуба вызван в сборную Узбекистана

Форвард костанайского "Тобола" Игорь Сергеев получил вызов в сборную Узбекистана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его национальная команда отправится в Саудовскую Аравию 19 марта на учебно-тренировочный сбор в рамках мероприятий, организованных ФИФА. Во время этого сбора команда, возглавляемая тренером Сречко Катанецем, проведет две товарищеские игры против национальных команд Боливии (24 марта) и Венесуэлы (28 марта).

В текущем сезоне Сергеев провел два матча за "Тобол", но результативными действиями не отметился.

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