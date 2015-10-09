Нападающий "Астаны" перешёл в клуб экс-тренера сборной Казахстана

"Крылья Советов" оформили полноценный трансфер нигерийского форварда "Астаны" Джеффри Чинеду, передают Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.ru.

Чинеду защищал цвета "Астаны" с лета 2024 года. Форвард провёл за казахстанскую команду 54 матча, отметившись 27 голами и четырьмя результативными передачами.

В карьере Чинеду также были китайский "Ляонин Тиерен", сербский "Раднички" (Крагуевац), финский "Лахти", эстонский "Нарва-Транс", украинский "Олимпик" (Донецк), македонский "Работнички" и албанская "Беса".

"Крылья Советов" занимают 12-е место в таблице РПЛ, набрав 17 очков после 18 матчей. Команду возглавляет экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

