"Нам было важно...". Муханов - о победе "Актобе" в предпоследнем туре КПЛ-2021

Главный тренер "Актобе" Владимир Муханов прокомментировал матч 25-го тура КПЛ, в котором его подопечные обыграли "Туран".

"Сложная игра была, конечно. Потому что в случае победы хозяев соперник претендовал бы на более высокие места по итогам сезона. И нам было важно, чтобы мы также не опустились по турнирной таблице. На нашем состоянии сказался тяжелый перелет. Тем не менее мы включились в игру достаточно активно. Забили в первом тайме и имели еще несколько моментов. Где-то на 30-й минуте у нас случился провал, откуда соперник нас подхватил. Пропустили со стандарта. В перерыве попросил ребят, чтобы играли так, как начали. Чтобы отдали все силы для победы. Второй тайм нам удался. Могли забить не один мяч. Огромное спасибо команде, которая поддержала лично меня, и болельщикам, приехавшим поболеть за нас", - приводит слова Муханова пресс-служба "Актобе".

Напомним, "Актобе" в гостях обыграл "Туран" со счетом 2:1 и поднялся на шестое место в КПЛ-2021.

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